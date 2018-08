Kickboxerin verprügelt Sex-Täter

Deutschland. Bei ihr geriet der Uni-Triebtäter Surjeet S. (28) an die Falsche: Evrin B. (37) gab dem Sex-Täter bei seinem zweiten Angriff richtig einen mit, wie die "Bild" berichtet. Der Mann wurde bereits in Frankfurt wegen sexueller Nötigung verurteilt. Im Zuge des Prozesses gegen ihn kam nun der zweite Nötigungs-Versuch ans Tageslicht.

"Ich war am 29. Dezember 2013 gegen 23.30 Uhr auf dem Heimweg. Da packte mich ein Mann an der Schulter, fragte: ,Welche Straße ist hier?' Dann versuchte er mich in ein Gebüsch zu ziehen", erzählt die 28-jährige Ex-Kickboxerin der "Bild".

Doch nicht mit der ehemaligen Kickboxerin! "Ich hab' angefangen, zu schreien. Ich wusste gar nicht, dass ich das so laut kann. Das hat mir Kraft gegeben."

Sie verpasst dem Pizzeria-Kellner einen Fausthieb, einen Tritt, er stürzt, sie schlägt weiter zu: „Er lag da wie ein kleines Kind, hat sich dann rausgewunden.“ Der Mann flüchtete.