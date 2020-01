Killer-Virus: Tote liegen in den Spitalsgängen

Angesichts der Ausbreitung des China-Virus wollen sich die chinesischen Behörden keine Untätigkeit vorwerfen lassen. Schock-Videos zeigen jedoch das ganze Drama .

Wuhan. In der Millionenmetropole Wuhan, von der die Krankheit ihren Ausgang nahm, soll binnen eineinhalb Wochen eine Klinik mit 1.000 Betten nur für die mit dem neuen Erreger infizierten Patienten errichtet werden.

Auf der Baustelle waren am Freitag Dutzende Bagger und Lastwagen im Einsatz, wie im Staatssender CCTV zu sehen war. Die Klinik mit mehr als 25.000 Quadratmetern Fläche soll am 3. Februar in Betrieb gehen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua.

Während das medizinische Personal Schutzanzüge trägt, spielt sich in den Spitalsgängen ein Drama ab.

Tote auf den Gängen

Vor der Ankündigung des Bauvorhabens hatte es Berichte über Bettenknappheit in Wuhans Krankenhäusern wegen der Infektionskrankheit gegeben. Derzeit werden die China-Virus Patienten in der Elf-Millionen-Einwohner-Stadt in 61 Spitälern isoliert und behandelt. Die neue Einrichtung solle die Lage entspannen und "die Fähigkeiten, Patienten zu behandeln, verbessern", schrieb Xinhua.

Schock-Videos auf Twitter zeigen jedoch die dramatische Lage. Tote die in den Gängen liegen und keiner kümmert sich um sie. Daneben die wartenden Patienten.