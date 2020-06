Schülerinnen bleiben oft während ihrer Tage zu Hause, weil sie sich Tampons und Binden nicht leisten können.

Wellington. Im Kampf gegen Kinderarmut stellt Neuseeland Schülerinnen künftig kostenlos Produkte für ihre Periode zur Verfügung. Das Erziehungsministerium werde im Juli damit beginnen, zunächst einigen Schulen kostenlose Artikel für Mädchen in der Menstruation bereitzustellen, kündigte Premierministerin Jacinda Ardern am Mittwoch an.

Im Verlaufe des kommenden Jahres sollen alle öffentlichen Schulen davon profitieren können. Fast 95.000 Mädchen im Alter von neun bis 18 Jahren könnten sich demnach gezwungen sehen, während ihrer Tage zu Hause zu bleiben, weil sie sich Binden und Tampons nicht leisten könnten. Mit der Aktion wolle man solchen jungen Menschen helfen, weiter zur Schule gehen zu können, so die Regierungschefin.