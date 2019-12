Kindergartengruppe schenkt krebskrankem Buben (5) Ritt auf einem Einhorn

Ein Bub, der nichts mehr liebt als Einhörner, hat dank der Kameraden aus seiner Kindergartengruppe jetzt eines im richtigen Leben kennengelernt.

Am 15. November wurde bei Wyatt Haas ein Gehirntumor diagnostiziert. Am 6. Dezember veranstaltete seine Nachbarschaft eine Abschiedsparty im nahegelegen Park, bevor er ins St. Jude's Kinderspital in Memphis fuhr, um sich einer Behandlung zu unterziehen.

"Ich glaube nicht, dass er erwartet hat, ein Einhorn im Park zu sehen", sagte Papa Zach Haas aus Fallon, Montana, zu "Good Morning America". "Ich denke, er hat nur erwartet, Freunde zu sehen. Er war super aufgeregt."

Wyatt wurde am 16. November operiert und eine Teil eines Tumors entfernt. Haas sagte, sein 5-jähriger Sohn sei krank gewesen und habe Kopfschmerzen gehabt, bevor die Ärzte herausgefunden hätten, was los sei.

"In den letzten paar Monaten hat er sich so unwohl gefühlt", sagt Papa Haas. "Er hat nicht gelacht, gespielt ... Spaß gehabt." "Ich denke nach der Operation war er wieder er selbst."

Wyatt und seine Mutter Corissa befinden sich derzeit in Memphis, wo sich der Bub einer Strahlen- und Chemotherapie unterzieht.