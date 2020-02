Kioskbesitzer: "Tote lagen am Boden"

Ein Kioskbesitzer wurde Augenzeuge im Todesdrama in Hanau. Unter den Todesopfern waren zwei seiner Mitarbeiter.

"Es ist unfassbar, was da passiert ist", berichtet ein Augenzeuge über die Schüsse in Hanau. Der Kioskbesitzer, der in seinem Laden direkt am Tatort arbeitete, wurde Augenzeuge des Todesdramas. Einige der Opfer kannte er schon seit Jahren - zwei von ihnen waren seine Mitarbeiter. "Sie lagen plötzlich da am Boden", berichtet er im Interview mit "BILD".

Sofort nach der Tat hätten all seine Angehörigen und Freunde angerufen, um sich zu erkundigen, ob er wohlauf sei, erzählt der sichtlich mitgenommene Kioskbesitzer.

Auch sein Sohn Can-Luca Fresenna wurde Augenzeuge der schrecklichen Tat. Es war wie in einem Film, wie ein Amoklauf, überall Blut, überall lagen Menschen. Alle waren schockiert", schildert er in einem Interview mit RTL.