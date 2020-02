Berlin. Der Schock bei Angela Hewitt sitzt tief, sehr tief. Ihr treuer Wegbegleiter, ihr Flügel wurde irreparabel beschädigt.

Als Angela Hewitt, eine Pianistin aus Kanada, ihre Aufnahmen für ihr nächstes Album beendete, kam der Schock. Klavierträger einer Transportfirma ließen ihren sehr teueren F278-Fazioli-Flügel fallen. Laut der Pianistin war es das einzige Klavier auf der Welt mit vier Pedalen.

Yes, it's true. At least nobody was hurt. A very unfortunate accident. I did so love my @Fazioli_Pianos that was resident in my home in Italy, and on which I made almost all my CD recordings for the past 17 years. Pianos are friends. https://t.co/yMvVgfgDc1

— Angela Hewitt (@HewittJSB) February 10, 2020