Kommt es in Malibu jetzt zur Schlammkatastrophe?

Die erste Front prallt Dienstag gegen die Küste.

Sie wäre aber nur ein „Vorgeschmack“ auf einen weit heftigeren Sturm einen Tag später, so Meteorologen.

Extremer Starkregen wird am Mittwoch in San Francisco erwartet, in der Sierra Nevada mit 1,2 Meter Neuschnee gerechnet.

In Malibu, wo das „Woolsey“-Horrorfeuer im Herbst die Vegetation und zahlreiche Häuser niederbrannte, wurden Menschen wegen der Gefahr von Schlammlawinen evakuiert.

Behördenvertreter gingen von Tür zu Tür und wiesen die Anwohner an: „Verlassen Sie den Bezirk!“

Beide Tiefdruckgebiete dürften am Wochenende an der Ostküste schwere Schneestürme auslösen.