Mexiko-Stadt. Vor einer mexikanischen Insel sind zwei Kreuzfahrtschiffe kollidiert. Eines der beiden Schiffe drehte sich am Freitag im Hafen der Karibikinsel Cozumel und stieß dabei mit dem Heck gegen den Bug eines zweiten Schiffes desselben Anbieters. Dies ist auf Videos zu sehen, die im Internet verbreitet wurden.

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L