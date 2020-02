Die österreichische Ryanair-Tochter Laudamotion hält an ihren Flügen nach Mailand und Bergamo fest.

Wien/Mailand. Man sei in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden, sagte eine Sprecherin am Mittwoch zur APA. In Norditalien ist es in den vergangenen Tagen zu einem Ausbruch des Coronavirus gekommen, Fällen wurden auch aus Mailand und Bergamo gemeldet. Zur Buchungslage nannte die Sprecherin keine Zahlen.