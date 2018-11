Laut Mega-Umfrage: 54% der Briten lehnen Brexit ab

Laut kolossaler Online-Erhebung des britischen Senders "Channel 4", die in Kollaboration mit dem Marktforschungsinstitut "Survation" durchgeführt wurde, an der 20.000 Briten teilnahmen, kam man zu dem Resultat, dass, würde "morgen" ein Referendum stattfinden, es zu einem Verbleib in der EU kommen würde.

Bisher größte unabhängige Umfrage mit eindeutigem Ergebnis

54% der Briten, so wurde Montag Abend in einer Live-Sendung (übersetzt "Was die Nation tatsächlich denkt") bekanntgegeben, würden den Brexit abblasen. Vor zwei Jahren stimmten 51,9% der Briten für den Austritt aus der EU, 48,1% waren für einen Verbleib. 105 der council areas (Ratsgebiete) die damals für einen Brexit gestimmt haben, würden nun ein anderes Wahlergebnis vorweisen.

Premierministerin Theresa May schließt ein weiteres Referendum aus

Das Ergebnis außer Acht lassend, weist Theresa May ein zweites Referendum zurück. Sie insisitiert dass der Brexit am 29. März vollzogen werden soll, selbst nachdem ehemalige Premiers Tony Blair und John Major ein erneutes Referendum verlangten und trotz der 700.000 Demonstranten, die im Oktober durch London marschierten.

London und Brüssel wollen Hürden zügig beseitigen

Inzwischen bemühen sich London und Brüssel, die letzten Stolpersteine zu beseitigen, um ein chaotisches "no deal" - Szenario zu vermeiden.