Lehrerin schlief 'mehrere Hundert Mal' mit Schüler (15)

Wegen einer Affäre mit einem 15-Jährigen muss Susan Weddle nun vor Gericht.

„Mehrere Hundert Mal“ soll die US-Lehrerin Susan Weddle Sex mit einem minderjährigen Schüler gehabt haben. Nun flog die Affäre aus, die 40-jährige Pädagogin wurde festgenommen. Sie muss sich nun vor Gericht wegen sexuellen Missbrauchs verantworten. Im Falle einer Verurteilung muss sie für Jahre ins Gefängnis.

Festnahme und Kündigung

Wie das "Pensacola News Journal" berichtet, spielte sich das Ganze im Escambia County in Florida ab. Beim Schüler soll es sich um einen Freund des Sohnes der Lehrerin handeln. Die beiden begannen eine heimliche Affäre und sollen laut Weddle „mehrere Hundert Mal“ Sex gehabt haben. Das ungleiche Paar traf sich dabei in ihrem Auto, am Strand oder in ihrer Wohnung getroffen haben.

Schließlich flog die Affäre aber auf, Weddle wurde festgenommen. Auch die Schulleitung reagierte sofort und feuerte die 40-Jährige: „Wir kennen keine Toleranz für eine Lehrerin, die diese Grenze überschreitet“, wird Schulbezirksleiter Malcolm Thomas im „Pensacola News Journal“ zitiert. Die Gerichtsverhandlung findet am 26. Dezember statt.