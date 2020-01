Leonardo DiCaprio rettet Mann vor dem Ertrinken

Der Hollywoodstar zog Besatzungsmitglied eines Kreuzfahrtschiffes an Bord.

St. Martin. Wie in seinem Filmhit Titanic wurde Leonardo DiCaprio nun auch in der Realität zum Seenotretter. Bei einem Luxusyacht-Trip mit Freundin Camila Morrone (22) in der Karibik entdeckte der 45-Jährige einen auf dem Meer treibenden Mann. DiCaprio schlug sofort Alarm, der Kapitän drehte bei und der Schauspieler zog den Mann an Bord.

Wie sich herausstellte, handelt es sich bei dem Geretteten um ein Besatzungsmitglied einer Club-Med-Yacht. Der 22-Jährige war betrunken über Bord gegangen. Bevor er von DiCaprio aus dem Wasser gefischt wurde, trieb der Franzose 11 Stunden auf offener See. Der Schiffbrüchige wurde an Bord der DiCaprio-Yacht erstversorgt und schließlich der alarmierten Küstenwache übergeben.