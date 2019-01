Letzte Phase eingeleitet

Ein achtköpfiges Team wartete zunächst auf seinen Einsatzbeginn. Die Spezialisten sollen vom Grund eines in den vergangenen Tagen gebohrten Parallelschachts einen waagerechten Tunnel zu der Stelle graben, an der der Zweijährige vermutet wird.

Letzte Phase der Bergung eingeleitet

Am Mittwoch hatten neue Probleme bei der Sicherung des Rettungsschachts die Arbeiten weiter verzögert. Spanische Medien berichteten unter Berufung auf die Einsatzkräfte im andalusischen Ort Totalan, dass die ersten beiden Minenarbeiter voraussichtlich im Lauf des Donnerstag mit einer speziellen Kapsel in den Schacht hinuntergelassen werden.

Retter arbeiten unter Extrembedingungen

Geplant war, dass die Minenarbeiter mittels einer speziellen, an einem Kran befestigten Kapsel in den Parallelschacht herabgelassen werden. Von dessen Grund aus sollten sie mit Spitzhacken und Presslufthämmern einen vier Meter langen horizontalen Tunnel graben, um zu dem Kind vorzustoßen. Die Männer müssten dabei unter Extrembedingungen arbeiten, da es in dieser Tiefe nicht nur an Platz, sondern auch an Licht und Sauerstoff mangele, schrieb die Zeitung "La Vanguardia". Je nach der Härte des Gesteins seien eventuell auch kleinere Sprengungen nötig, hieß es.