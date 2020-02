Live-Ticker: Erster bestätigter Corona-Fall in Wien

Nach den beiden Fällen in Tirol, gibt es nun auch einen Coronavirus-Infizierten in Wien. Ein 72-jähriger Mann wurde positiv auf das Virus getestet. Er liegt in der Isolierabteilung der Rudolfstiftung in der Landstraße und wird dort behandelt. Nähere Details zu dem Fall wurden vorerst nicht genannt. Mehr Informationen soll es in einer Pressekonferenz zu Mittag geben. In Wien wurden zuletzt mehr als 70 Verdachtsfälle negativ getestet.

Royals in Corona-Angst

Großalarm auch im britischen Königshaus: Seit wenigen Stunden ist bekannt, dass auch in der Schule der Kinder von Herzogin Kate und Prinz William Coronavirus-Verdachtsfälle erkannt worden sind. Diese Schüler wurden in Krankenhäuser gebracht und werden aktuell auf eine Virus-Erkrankung getestet, berichtet "7.news". So wurden jetzt auch der sechsjährige Prinz George und auch seine Schwester, die vierjährige Prinzessin Charlotte, zur Sicherheit "isoliert".

++++ Am Ende des Artikels finden Sie einen Live-Ticker mit allen aktuellen Infos zum Coronavirus ++++

© Getty Images

Vier Mitschüler der Eliteschule "Thomas's Battersea" in London seien eben von einem Skiurlaub in Italien zurückgekehrt - und dort "herrscht Ausnahmezustand", meinen britische Medien. Diese Kinder hätten auch Symptome gezeigt, die auf eine Coronavirus-Infektion hingewiesen hätten.