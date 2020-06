Maddie-Krimi: Die Austro-Spur

Kann der Kriminalfall Maddie mit der Hilfe des Steirers Michael T. endlich geklärt werden?

Graz/Portugal. Michael T., ein gelernter Zimmermann, war als Hippie jahrelang in Portugal und Spanien unterwegs, verübte kleinere Straftaten, wurde verurteilt, saß in Portugal in Haft. Erst vor zwei Jahren kehrte er zurück in die Steiermark, wohnt seither mit seiner ­Lebensgefährtin in der Nähe von Graz, arbeitet als Tischler. Gemeinsam haben sie auch eine kleine Tochter, sein Leben verläuft wieder geordnet.

Schweigen. 13 Jahre lang ahnte niemand, dass der Steirer der wichtigste Zeuge im spektakulären Kriminalfall um die kleine Britin Maddie McCann sein könnte. Jetzt sprach T. mit dem britischen Journalisten Jon Clarke und sagt über seinen Freund, den Deutschen ­Michael B., Hauptverdächtiger in dem Fall: „Ich weiß, dass er schuldig ist. Er hat es getan“ (siehe Interview rechts). Das Interview schlug in Großbritannien wie eine Bombe ein, wurde in allen britischen Medien zitiert. Laut dem Steirer könnte sein deutscher Freund Maddie am 5. Mai 2007 aus einer ­Hotelanlage an der Algarve in Portugal entführt und an einen Pädophilen-Ring verkauft haben: „Er ist ein ­guter Einbrecher gewesen, der auch mühelos in Apartments im ersten Stock klettern konnte.“

14 Stunden von deutschen Ermittlern befragt

Polizei. Michael T. hat jahrelang mit dem Deutschen in Portugal zusammengewohnt. Er kennt ihn genau, wusste, wie pervers dieser ist. Aber: „Damals habe ich mir keine Gedanken gemacht“, sagt der Steirer heute. Ein Fehler, wie er nun zugibt. Erst später habe er sich Gedanken darüber gemacht. Vor allem im Frühjahr 2019, als er eine Doku über den Fall Maddie sah. Seither ist er überzeugt davon, dass sein deutscher Freund der Täter ist.

Wenige Tage später wurde T. im April 2019 von zwei deutschen Ermittlern zum Fall Maddie befragt. 14 Stunden lang. Schon damals erzählte er alles, was er wusste.

Der britische Journalist Jon Clarke über den Austro-Zeugen:

»Ich war geschockt, als er seinen Freund anklagte«

Reporter Jon Clarke sprach mit dem österreichischen Freund des Hauptverdächtigen.

Portugal. Clarke, ein Brite, betreibt eine Presseagentur, arbeitet seit dem Verschwinden von Maddie vor 13 Jahren an dem aufwühlenden Kriminalfall. ÖSTERREICH erreichte Clarke in Spanien.

ÖSTERREICH: Sie haben mit Michael T. gesprochen, einem Steirer, der lang mit dem Hauptverdächtigen Christian B. in Portugal lebte. Welchen Eindruck haben Sie von ihm?



Jon Clarke: Mischa bezeichnet sich selbst als engsten Freund von Christian B., einem Deutschen, der Maddie entführt haben soll. In dem 40-Minuten-Telefongespräch sagte er gleich , dass er glaubt, dass sein Freund Christian es getan hat. Ich weiß, dass er schuldig ist, hat er gesagt. Diese Anklage hat mich völlig überrascht, regelrecht geschockt.

ÖSTERREICH: Woher will ­Michael T. das wissen?



Clarke: „Mischa hauste damals mit Christian B. in Portugal in einem alten Bauernhaus. Sie lebten davon, dass sie Diesel aus Lkw stahlen und diesen weiter verkauften. Deshalb wurden sie auch verhaftet. Acht Monate saßen sie gemeinsam in einer Zelle.

ÖSTERREICH: Das war aber vor der Entführung Maddies 2007



Clarke: Ja, aber die beiden haben sich auch nachher getroffen bis 2009. Wörtlich sagt Mischa über B., dass dieser immer mit Geld geprahlt hat, Tausende Euro hatte er. Auch Hunderte Reisepässe und ­Uhren, die er aus Hotelzimmern gestohlen hat. Er war ein guter Fassadenkletterer, hat er gesagt. Der Deutsche habe sogar davon gesprochen, Kinder zu entführen und zu verkaufen, vielleicht nach Marokko. ­Mischa beschrieb B. als komplett Perversen, der zu mehr fähig ist, als sich ein Kind für einen sexuellen Kick oder für Geld zu schnappen. Ich denke, er hat Maddie an irgendjemand verkauft, vielleicht sogar an einen Sexring.

ÖSTERREICH: Warum hat der Steirer sich nie an die Polizei gewandt, der Fall Maddie ist seit Jahren groß in allen Medien?



Clarke: Ich habe ihn darauf angesprochen und er gesagt, dass er sich deshalb nicht der Polizei anvertraut hat, weil er Angst davor hatte, dass seine eigene kleinkriminelle Vergangenheit wieder aufge­arbeitet wird. Ob das die ganze Wahrheit ist, weiß ich nicht. Vielleicht erzählt er nur ein Drittel oder die Hälfte.

ÖSTERREICH: Und warum ist er jetzt von der Schuld seines Freundes so überzeugt?

Clarke: Den Umschwung brachte eine Netflix-Serie über den Fall Maddie, die er gesehen hat. Darin war die Rede von einem großen Blonden mit Akne, der im Hotel an der Algarve war, aus dem Maddie entführt wurde. Er ist überzeugt, dass die Personen Christian B. gewesen ist.