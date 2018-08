Mädchen (14) auf Gamescom vergewaltigt?

Köln. Auf der größten Computerspiel-Messe "Gamescom" strömen jährlich hunderttausende Jugendliche hin um die neuesten Spiele ausprobieren zu können. Auf der großen Messe soll es vergangenes Jahr zu einem schweren Verbrechen gekommen sein, wie "Bild" berichtet. Der 25-jährige Müller N. (Name geändert), selbst Star in der Szene, ist im Visier der Staatsanwaltschaft. Das Gericht in Köln bestätigt, dass eine Anklage gegen ihn wegen Vergewaltigung eingebracht wurde.Die angebliche Tat soll im Umfeld der Spielemesse Gamescom stattgefunden haben. "Das Gericht wird über die Eröffnung und Terminierung des Verfahrens gegen den Beschuldigten entscheiden."

Müller N. ist Geschäftsführer einer T-Shirt-Marke, das Fan-Shirts für Youtube-Stars vertreibt. In der Szene ist Müller selbst ein Star: 80 Angestellte, 9000 Artikel, eine Nominierung für einen deutschen Wirtschaftspreis.

Praktikantin (14) vergewaltigt

Müller N. betreibt selbst einen Stand in der Messe. Er hat mehrere Mitabreiter, darunter eine Praktikantin, die 14-jährige Schülerin Sarah (Name geändert). Sie war mit Freude auf der Gamescom, als sie nach ein paar Tagen, aber plötzlich nach Hause wollte. Zwei Mitarbeiter schildern gegenüber "Bild": "Wir waren total überrascht, eigentlich war Sarah total glücklich, auf der Messe sein zu dürfen. Aber an diesem Morgen hat man gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt."

Diesen Kollegen öffnet sie sich dann und schildert das Grauen. Sie war mit Geschäftsführer Nico Müller und anderen Kollegen während der Messe in einer Wohnung untergebracht. Die Männer tranken. Irgendwann in der Nacht kam dann Müller in ihr Zimmer, fing an, sie gegen ihren Willen zu befummeln.

"Bild" konfrontierte Müller mit den Vorwürfen. Er erklärte, dass er unschuldig sei und dies beweisen könne. Ob es zu einer Hauptverhandlung kommt, entscheidet sich in den nächsten Wochen.