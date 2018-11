Männer bezahlen, um sie essen zu sehen

"Lilith the Cenobite" will zur schwersten Frau der Welt werden. Momentan bringt sie 185 Kilo auf die Waage - 100 mehr sollen es werden, um den Weltrekord zu brechen. Sie will Pauline Potter (USA/293,6 Kilo) im Guinness-Buch der Rekorde als schwerste lebende Frau ablösen.

Ihr Geld verdient die 26-jährige Portugiesin mit Webcam-Auftritten, in denen ihre Fans dafür zahlen, ihr beim Essen zuzusehen. Wenn "Lilith" also Burger, Schokokuchen oder Pizza vor der Kamera verdrückt, verdient sie Geld und erfüllt die sexuellen Wünsche der User – der so genannten Feeder (Fütterer), wie sie der "Daily Mail" berichtet.

© lilith_cenobite/Twitter

"Viele meiner Fans schauen zu, weil sie es mögen, dass ich zunehme." In den vergangen drei Jahren futterte sie sich 136 Kilo an.

"Lilith" litt unter Magersucht

Der traurige Hintergrund der Fresslust von "Lilith": "Ich wuchs obdachlos auf. Es war schwer, an etwas zu essen zu kommen. Immer wenn mir jemand etwas zu essen gab, wurde das aus Liebe getan", erzählt sie.