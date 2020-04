Malediven: Terrorwelle auf den Trauminseln

Im Schatten der Corona-Krise versuchen Islamisten die Macht zu übernehmen.

Sonne, Meer und weiße Sandstrände, die Malediven gelten als Urlaubsparadies schlechthin. Die Inselgruppe im Indischen Ozean wird jährlich auch von mehr als 20.000 Österreichern besucht. Was viele nicht wissen: Seit einem Militärputsch 2013 herrscht Präsident Abdulla Yameen Abdul Gayoom, der die Scharia, das islamische Recht, eingeführt hat. Ehebruch wird mit Steinigung bestraft. Demonstranten werden verhaftet, und: Die Malediven sind Rückzugs- und Rekrutierungsort des „Islamischen Staats“ (IS).

Terror-Angriffe

Im Zuge der Coronavirus-Krise kommen keine Touristen mehr ins Ferienparadies, die Hotels bleiben leer. Diese Ruhe nutzen nun islamistische Extremisten aus, die Inselgruppe wird derzeit von einer Terrorwelle heimgesucht. Am frühen Mittwoch fünf Schnellboote und zwei Beiboote im Hafen der Insel Mahibadhoo in Brand gesetzt. Verletzt wurde dabei niemand. Der IS übernahm aber die Verantwortung für den Angriff. Es ist das erste Mal, dass die Terror-Miliz einen solchen Angriff auf den Malediven offiziell zugab.

Der Angriff am Mittwoch reiht sich in eine Reihe von Attentaten auf der Inselgruppe ein. Es handelt sich dabei vor allem um Racheaktionen, nachdem die Regierung Ende 2019 verstärkt gegen radikale Gruppen vorgeht.

Die Islamisten nutzen aber auch die Corona-Krise aus. Die Regierung in Male setzt ihre Ressourcen vor allem im Kampf gegen die Pandemie ein und kann die radikalen Gruppierungen deshalb derzeit kaum aktiv bekämpfen. Der IS verstärkte daher zuletzt seine Aktivitäten auf der Inselgruppe wieder und plant langfristig auch die Machtübernahme. Auf den Malediven gibt es derzeit 28 bestätigte Corona-Fälle.