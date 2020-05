Mann gab tote Frau in Rollstuhl bei der Rettung ab

Die Identität der Seniorin ist unbekannt, der Fall äußerst mysteriös.

In Berlin hat ein Mann eine tote Frau im Rollstuhl in einer Rettungsstelle abgegeben. Der Unbekannte habe um Hilfe für seine Ehefrau gebeten, die unter Luftnot leide, teilte die Polizei mit. Umgehend habe er die Rettungsstelle bei dem Vorfall Ende April wieder verlassen. Bei der Untersuchung der Seniorin wurde festgestellt, dass sie bereits seit mindestens einem Tag tot war.

Ausweisdokumente trug sie nicht bei sich, wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte. Es sei jedoch auffällig, dass die Kleidung der Frau fast vollständig selbst geschneidert gewesen sei. Demnach saß sie zudem in einem selbst gebauten Rollstuhl. Außerdem hieß es, dass sie etwa 80 bis 95 Jahre alt gewesen sei und mindestens in den letzten Lebensmonaten nur noch gelegen oder gesessen habe.