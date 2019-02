Mann missbrauchte Baby-Hai als Bong

Er ist bekannt für seine kuriosen Videos, die er regelmäßig in seiner Facebook-Gruppe teilt. Jetzt ist er allerdings zu weit gegangen: Brislane bohrte den Kopf einer Bong in den Schädel eines Baby-Hais und rauchte. Im Hintergrund lief das Lied "Baby Shark".

Shitstorm auf Facebook & Polizeibesuch

Dafür erntete der Angler allerdings kein Lob - im Gegenteil: Er löste einen gewaltigen Shitstorm aus und zog sich vorerst aus Social Media zurück, nachdem er Drohungen und Beleidigungen erhielt. Auch die Polizei stattete ihm einen Besuch ab.

Bekannt für Skandal-Videos

Viele kennen den Australier vom Video, in dem er sich Krabben an die Ohren hängt oder einen Fisch in seinen Nippel beißen lässt. Auf seiner Facebook-Seite "Fried Fishing" hat er mehr als 26.000 Fans.