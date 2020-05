Mann schneidet sich bestes Stück ab und wirft ihn weg

Einsatzkräfte fanden einen stark blutenden Mann in einem Gebüsch. Er hatte sich selbst entmannt.

Berlin. In der Nacht zum Mittwoch rückten Polizei und Notarzt nach einem Notruf kurz nach Mitternacht zur Kleingartenkolonie in der Michael-Brückner-Straße in Berlin-Schöneweide aus. Sie fanden einen stark blutenden, alkoholisierten Mann in einem Gebüsch vor. Er hatte sich selbst entmannt.

Die Rettungskräfte führten eine Erstversorgung durch, während die anderen Einsatzkräfte den Penis des Mannes suchten, wie "Berliner Kurier" berichtet. Er gab gegenüber der Rettung und Polizei an, dass er sich sein bestes Stück abgeschnitten und danach weggeworfen hat.

Doch auch nach langer Suche konnte der Penis nicht gefunden werden. Drei Versuche habe er gebraucht um ihn abzuschneiden, sagte der Mann gegenüber den Einsatzkräften. Er wird im Krankenhaus Marzahn versorgt. Die Beamten haben die Ermittlungen begonnen, schließen aber einen Selbstmordversuch nicht aus.

Telefonseelsorge

Wenn Sie unter Selbstmordgedanken oder Depressionen leiden, dann kontaktieren Sie die Telefonseelsorge unter der Nummer 142

täglich 0-24 Uhr