Mann übergoss sich auf Demo mit Benzin

Münchner Polizei verhinderte, dass er sich anzündet

Bei einer Demonstration gegen die Münchner Sicherheitskonferenz hat sich am Samstag ein Mann mit Benzin übergossen. Er sei mit einem Feuerzeug in der Hand in die Versammlung auf dem Karlsplatz gelaufen, teilte die Polizei mit. Sie habe verhindern können, dass er sich anzündet.

Der Mann wurde wegen der giftigen Dämpfe anschließend medizinisch versorgt. Über seine Motivation sei vorerst nicht bekannt. Die Ermittlungen liefen, teilte die Polizei weiter mit.

Die dreitägige Sicherheitskonferenz hatte am Freitag begonnen. Bei dem Treffen versammeln sich Staats- und Regierungschefs sowie Minister und Experten aus aller Welt. Zu der am Samstagnachmittag begonnenen Demonstration gegen die Konferenz wurden rund 4.000 Teilnehmer erwartet.