Mauerbau: Trump ruft Nationalen Notstand aus

Donald Trump setzt seine Drohungen in die Tat um. Um seine geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen zu können, kündigte der US-Präsident am Freitag den Nationalen Notstand an. Damit kann Trump nach Angaben des Weißen Hauses von jetzt an auf Finanzmittel in der Höhe von rund acht Milliarden Dollar zurückgreifen, von denen er große Teile für den Bau einer Grenzbefestigung verwenden kann.



