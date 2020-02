McDonald's-Mitarbeiterin ist jetzt Super-Model

Tanya servierte früher Burger - heute verdient sie 1.200 Euro am Tag.

Tanya McDonnell arbeitete früher für acht Euro in der Stunde bei McDonald's. Bei der Fast-Food-Kette musste die junge Britin an der Kassa stehen und Burger und Pommes servieren. Dieses Leben ist für die 25-Jährige nun aber vorbei. Inzwischen jettet Tanya als Model um die Welt und verdient dabei 1.200 Euro am Tag.

„Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas jemals passieren könnte, aber es ist tatsächlich passiert“, zeigt sich die Engländerin gegenüber dem „Sunderland Echo“ selbst überrascht. Ein Model-Scout stieß auf ihrem Instagram-Profil auf Fotos, die Tanya im Dubai-Urlaub geschossen hatte. Die Modelagentur J’adore Models kontaktiere die junge Britin auf Instagram und nahm sie auch gleich unter Vertrag.

Heute ist Tanya McDonnell ein absoluter Superstar in der Branche. Die arbeitete unter anderem schon für die Schuhmarke Public Desire und den britischen Kosmetikversand Superdrug. Anderen jungen Frauen rät die 25-Jährige, an ihre Träume zu glauben. „Das kann jedem passieren. Träume können wirklich wahr werden.“