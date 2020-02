Mega-Crash mit 200 Fahrzeugen in Kanada

Horror-Crash in Kanada mit 200 Fahrzeugen fordert über 70 Verletzte.

Montreal. Bei einem Massen-Crash auf einem Highway nahe der kanadischen Metropole Montreal wurden am Mittwoch mindestens 70 Menschen verletzt – Einige davon schwer. Laut Berichten des "Guardian" sollen knapp 200 Fahrzeuge in die Karambolage verwickelt gewesen sein.

© Screenshot (Twitter/SMCharronRC)

© Screenshot (Twitter/SMCharronRC)

Verletzte stundenlang eingeklemmt

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in La Prairie (Quebec). Laut Online-Berichten war das Ausmaß des Horror-Crashs so groß, dass trotz Alarmierung dutzender Einsatzkräfte einige Verletzte stundenlang in ihren Fahrzeugen eingeklemmt waren. Fotos zeigen das unfassbare Ausmaß des Riesen-Crashs: "Es war so ziemlich alles auf vier Rädern in die Karambolage verwickelt. Zum Glück brach kein Feuer aus", sagte Polizeisprecherin Marie-Michelle Moore. Einige der verwickelten Fahrzeug-Wracks lagen sogar aufeinander: