Mega-Demos in Chemnitz: Erste Tumulte

In Chemnitz haben sich am späten Samstagnachmittag mehrere tausend Menschen zu einer AfD-Kundgebung versammelt. Die Partei rief vor dem Hintergrund des gewaltsamen Tods eines Deutschen am vergangenen Wochenende zu einem sogenannten Schweigemarsch auf. Zugleich demonstrierten in der Stadt weiterhin mehrere tausend Menschen unter dem Motto "Herz statt Hetze" gegen Fremdenfeindlichkeit.

Unserer Reporterin wurde soeben von rechten Demonstranten die Kamera aus der Hand geschlagen. Sie beschreibt die Lage als sehr angespannt, massive Polizeipräsenz vor Ort.#Chemnitz #C0109 pic.twitter.com/hhyUnwAIuq — BuzzFeedNewsDE (@BuzzFeedNewsDE) September 1, 2018







Zwischenfall bei Höcke-Rede

Die rechte Organisation Pro Chemnitz beendete derweil bereits nach kurzer Zeit eine angemeldete Demonstration. Nach der Auflösung wollten sich nach Angaben von Polizei und Stadt mehrere Teilnehmer der AfD-Kundgebung anschließen.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Aus ganz Sachsen wurden Beamte mobilisiert, die bei den Kundgebungen in Chemnitz für Sicherheit sorgen sollten. Anfangs blieb alles noch ruhig, allerdings kam es während der Rede des Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke zu einem Tumult. Ein linker Gegendemonstrant versuchte den Politiker anzugehen und wurde von Polizeibeamten niedergestreckt.

© EPA

Stimmung äußerst angespannt

Andere Teilnehmer der Gegendemo versuchten die Route der Rechten zu blockieren. Auch hier schritt die Polizei ein und stoppte eine Eskalation. An den Demonstrationen von AfD und Pro Chemnitz beteiligten sich nach Angaben eines Sprechers der Stadt nach ersten Schätzungen rund 6.000 Menschen. An der Großdemo unter dem Motto "Herz statt Hetze" nahmen demnach rund 2.500 Menschen teil.

Sowohl im rechten als auch im linken Lager sollen gewaltbereite Demonstranten dabei sein. Hier komme es immer wieder zu Spannungen zwischen den beiden Gruppen. Auch Rechte sollen versucht haben in die Gruppe der Gegendemonstranten zu gelangen. Sie sollen versucht haben die Polizeisperre zu durchbrechen. Mittlerweile verschärfen die Beamten ihre Möglichkeiten und brachten bereits Wasserwerfer in Stellung.

Polizei holt jetzt Wasserwerfer und Panzer zur aufgelösten Demo der Rechten an, erste Auseinandersetzungen, Stimmung eskaliert #c0109 #Chemnitz pic.twitter.com/K8ECWHuusE — Frank Schneider (@chefreporterNRW) September 1, 2018