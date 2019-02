Mega-Hype um Trailer zu 'Eiskönigin 2'

2013 knackte "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" alle Rekorde und ist bis jetzt der erfolgreichste Animationsfilm. Verständlich, dass Disney sich die Chance auf einen weiteren Rekord nicht nehmen ließ und bereits 2015 einen zweiten Teil der Geschichte rund um Elsa und Anna ankündigte. Just vier Jahre später wurde jetzt ein erster Teaser-Trailer zu der Fortsetzung veröffentlicht.

Und es wird düster! Elsa versucht mittels ihrer Zauberkräfte sich durch die stürmische See fortzubewegen und die meterhohen Wellen des Ozeans zu überwinden, um von einer Art Insel oder Ähnliches fortzukommen. Warum? Das ist völlig offen. Eines fällt dabei auf: die sonst so fröhliche oder theatralische Disney-Musik fehlt hier komplett. Über den gesamten Trailer hinweg wird kein Wort gesprochen. Nur ein leises "Okay" bekommt man von Elsa zu hören, ehe sie sich wieder in die Fluten stürzt.





Anna greift zum Schwert

Auch ihre Schwester Anna kommt natürlich wieder vor. Diese muss sich durch eine trockene und kahle Landschaft schlagen. Auch Kristof, Olaf und das Rentier Sven sind kurz zu sehen. Welches Abenteuer auf sie wartet, ist noch unklar. Am Ende stehen Elsa, Anna und Co. im Angesicht einer Bedrohung. Und Anna zögert nicht, schnappt sich Kristofs Schwert und kämpft selbst.

Was dies auf sich hat, werden Fans erst voraussichtlich am 22. November erfahren. Dann soll der zweite Teil in die Kinos kommen. Im Netz laufen User schon Sturm.

Don’t talk to me for the next 5 years unless you want to talk about #Frozen2 — ???? ???? ???? ???? (@AlexxxGee__) February 13, 2019







Elsa using her powers to run on water? Anna with a sword? Traveling? A new character? Other elemental powers? #Frozen2 pic.twitter.com/VfiwPXaxfj — Simon Sweet (@simonsweetsays) February 13, 2019





Okay wow, Normally I’m not on board with sequels but this one actually looks a bit darker then the last film. So we will see #Frozen2 https://t.co/APOKIkRBBl — Taylor Bowe Mcardle (@KyleBusch51Fan2) February 13, 2019





Not going to lie - This looks like the action-adventure movie of the year. (That first half had me STRESSED). #frozen2 @Disney @nerdist https://t.co/3RqoKjC0RC — Jessica Chobot ✨ (@JessicaChobot) February 13, 2019