Mehr als 300 Nominierungen für diesjährigen Friedensnobelpreis

Die Anzahl der Vorschläge ist die vierthöchste jemals, liegt jedoch deutlich unter dem Spitzenwert von 376 Nominierten aus dem Jahr 2016 – Greta Thunberg erneut nominiert.

Oslo. Für den Friedensnobelpreis sind in diesem Jahr 317 Kandidaten nominiert worden, unter ihnen 210 Persönlichkeiten sowie 107 Organisationen. Das teilte das zuständige norwegische Nobelkomitee am Mittwoch auf seiner Webseite mit. Die Anzahl der Vorschläge ist die vierthöchste jemals, liegt jedoch deutlich unter dem Spitzenwert von 376 Nominierten aus dem Jahr 2016.

Die Nobelpreisträger werden traditionell Anfang Oktober bekannt gegeben, die eigentliche Preisverleihung findet dann am 10. Dezember statt, dem Todestag von Preisstifter Alfred Nobel.

Vorschläge für mögliche Preisträger dürfen unter anderen Politiker, Akademiker und frühere Friedensnobelpreisträger einreichen. Die Namen ihrer Kandidaten werden von den Nobel-Institutionen traditionell für 50 Jahre geheim gehalten. Zwei schwedische Abgeordnete haben aber bereits preisgegeben, dass sie Klimaaktivistin Greta Thunberg und die Klimabewegung Fridays for Future für den renommierten Friedenspreis nominiert haben. Thunberg war bereits 2019 Favoritin für die Auszeichnung gewesen, die am Ende allerdings an den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed ging.