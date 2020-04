Mehr als 70 Flüchtlinge im Ärmelkanal aufgegriffen

London will illegal Eingereiste zurückschicken

Dover. Insgesamt 72 Migranten sind in vier kleinen Booten im Ärmelkanal vor der britischen Küste aufgegriffen worden. Die Menschen gaben am Ostersonntag an, aus dem Irak, dem Iran und aus Syrien zu stammen und wurden zunächst zur medizinischen Untersuchung nach Dover gebracht. Jeder illegal Eingereiste werde zurückgeschickt, teilte der Experte Tony Eastaugh vom Innenministerium in London am Montag mit.

Besonders bei schönem Wetter versuchen viele Migranten, den Ärmelkanal von Frankreich aus zu überqueren. Er ist einer der befahrensten Seewege der Welt, die Überquerung ist sehr gefährlich.