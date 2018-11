Ihre erste offizielle Auslandsreise alleine führte die US-amerikanische First Lady Melania Trump nach Afrika. Dort wollte sie ursprünglich für ihre Initiative "Be Best" werben, die sich für Verbesserung von Lebensbedingungen von Kindern einsetzt. Dies gelang ihr allerdings nur bedingt. Mit ihrer Kleiderwahl sorgte die Präsidentengattin für Wirbel anstatt die Menschen zu versöhnen.



Nun sorgt ein neues Detail ihrer Reise für reichlich Verwunderung. Wie das US-Portal "QZ" berichtet, habe das Außenministerium allein in Kairo 83.000 Euro für die Reservierung von Zimmern in einem Hotel bezahlt. Das Beste daran: Melania war gerade einmal sechs Stunden in der Stadt und übernachtete dort gar nicht.

Die Summe beinhaltet wohl auch die Kosten für ihr Sicherheitspersonal und ihren Stab, wird in dem Bericht spekuliert. Dennoch eine stolze Summe.



Die günstigsten Zimmer würden in dem Hotel 119 Dollar pro Nacht kosten, die Präsidentensuite knapp 700. Nachdem sie die Stippvisite nach Kairo machte, besuchte sie außerdem Ghana, Malawi und Kenia.

