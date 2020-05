Melonen-Bande posiert bei Raub

Die beiden 20-Jährigen wollten Alkohol stehlen, nun klickten die Handschellen.

Kurioser Raub im US-Bundesstaat Virginia. Zwei junge Männer haben Anfang dieses in einem kleinen Laden Alkohol gestohlen. Das Bizarre daran: Die beiden trugen bei ihrem Raub ausgehöhlte Melonenschalen auf dem Kopf.

© CCTV

Der kuriose Raub ereignete sich in einem Sheetz-Supermarkt in Louisa, einer Stadt 30 Meilen östlich von Charlottesville. Wie auf der Überwachungskamera zu sehen ist, trugen die beiden Männer nicht nur ihre kuriosen Kostüme, sondern posierten damit auch in die Kamera.

© Police

Die Polizei konnte nun einen der beiden Täter schnappen. Der 20-jährige Justin R. wurde nun wegen Diebstahls, unerlaubten Besitzes von Alkohol (der Täter ist unter 21) und dem Tragen einer Maske angeklagt.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zum zweiten Täter. Der Fall wird bei den Ermittlern treffenderweise „MELON HEADS“ genannt.