Merkel-Fan crasht in Jet der Kanzlerin

Ein deutscher Regierungsflieger des Modells "Global 5000" wurde Montag Nachmittag am Dortmunder Flughafen von einer Bodenmaschine gerammt. Wie die "BILD-Zeitung" berichtet soll die Fahrerin eines Bodenfahrzeuges vergessen haben die Feststellbremse des Fahrzeuges zu betätigen, sodass der Wagen das Flugzeug der deutschen Bundeskanzlerin rammte.

Die Unfalllenkerin soll aufgrund ihrer Faszination darüber, dass sich die Kanzlerin in dem Jet befinden solle, so abgelenkt gewesen sein, dass sie geistesabwesend aus dem Fahrzeug sprang und dabei darauf vergaß die Feststellbremse anzuziehen, teilte die deutsche Bundeswehr mit.

Kanzlerin blieb unversehrt

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks jedoch nicht mehr an Bord des Fliegers, berichtete ein Sprecher der deutschen Luftwaffe. Das Ausmaß des Schadens an der Kanzler-Maschine, die sich zum Unglückszeitpunkt in Parkposition befand, stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest.

Angela Merkel, die zuvor die Junior-Uni Wuppertal besuchte und anschließend an einem Bürgerdialog zum Thema "70 Jahre Grundgesetz" teilnahm, wird mit einer anderen Maschine der Flugbereitschaft der Bundeswehr zürück nach Berlin fliegen.

Nicht der erste Zwischenfall

Zuletzt meldete die Flugbereitschaft der Bundeswehr Mitte April, dass ein Flugzeug der "Global 5000"-Familie aufgrund einer Funktionsstörung am Flughafen Berlin-Schönefeld notlanden musste. Eben diese Notlandung führte beinahe zu einem Horrorcrash als der Flieger mit beiden Tragflächen den Boden berührte.