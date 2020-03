Merkel: "Infektion wird vor keiner Region halt machen"

Die deutsche Bundeskanzlerin hielt eine Rede zum Coronavirus.

Angela Merkel hielt Donnerstagabend eine Rede zum Coronavirus und Maßnahmen dagegen. Bereits morgen, so kündigte sie an, sollen Bundestag und Bundesrat das Kurzarbeitergeld beschließen. Weitere Maßnahmen für Unternehmen würden am Freitag kommuniziert. Es sei vorauszusehen, dass die Situation eine schwierige Wirtschaftssituation hinterlassen wird, so Merkel.

"Wir müssen davon ausgehen, dass die Infektion vor keiner Region halt macht", sagte die Kanzlerin. Alle Maßnahmen würden in Absprache mit der EU geschehen.

"Wir haben ein Zeitfenster, in dem wir die Vermeidung nicht notwendiger Sozialkontakte noch ausweiten können", sagt Merkel und berichtet, dass auch auf alle nicht notwendigen Veranstaltungen mit unter 1000 Teilnehmern verzichtet werden sollen.