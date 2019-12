Merkel: "Kämpfe auch mit 65 Jahren gegen Klimawandel"

Deutsche Bundeskanzlerin: Erwärmung der Erde ist "real" und "bedrohlich".

Berlin. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel verspricht der jüngeren Generation trotz ihres Alters einen entschiedenen Kampf gegen den Klimawandel. "Es stimmt ja auch: Ich bin mit meinen 65 Jahren in einem Alter, in dem ich persönlich nicht mehr alle Folgen des Klimawandels erleben werde, die sich einstellen würden, wenn die Politik nicht handelte", sagte sie in ihrer Neujahrsansprache.

"Es sind ja unsere Kinder und Enkel, die mit den Folgen dessen leben müssen, was wir heute tun oder unterlassen. Deshalb setze ich all meine Kraft dafür ein, dass Deutschland seinen Beitrag leistet - ökologisch, ökonomisch, sozial - den Klimawandel in den Griff zu bekommen", so die deutsche Regierungschefin in der Rede, die am Dienstagabend ausgestrahlt werden sollte.

Mit der gelassenen Anspielung auf ihr Alter reagierte Merkel vermutlich auch auf einen Tweet der Bewegung "Fridays for Future", der vor einigen Tagen für heftige Debatten gesorgt hatte. "Warum reden uns die Großeltern eigentlich immer noch jedes Jahr rein? Die sind doch eh bald nicht mehr dabei", hieß es darin. Später entschuldigten sich die Klimaaktivisten für ihre Äußerung: "Wir möchten uns aufrichtig bei allen entschuldigen, die sich durch unseren satirisch gemeinten Tweet heute Morgen verletzt gefühlt haben. Auch die tolle Unterstützung unzähliger Großeltern wollen wir nicht gering schätzen."

Merkel mahnte in ihrer Ansprache dazu, den Kampf gegen den Klimawandel ernst zu nehmen. "Die Erwärmung unserer Erde ist real. Sie ist bedrohlich. Sie und die aus der Erderwärmung erwachsenden Krisen sind von Menschen verursacht", sagte sie. "Also müssen wir auch alles Menschenmögliche unternehmen, um diese Menschheitsherausforderung zu bewältigen. Noch ist das möglich."