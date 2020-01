Mieter (93) schießt Vermieter in beide Knie

Ein 93-jähriger Mann schießt aus Rache einen Manager eines Apartmentkomplexes in beide Beine, nachdem sein Haus in Las Vegas von einem Hochwasser heimgesucht wurde.

Las Vegas. Kein alltäglicher Moment, in dem ein 93-Jähriger den Manager seiner Wohnanlage in beide Beine schießt, nach dem seine Wohnung überflutet wurde. Auch die Überwachungskameras hielten den Mann nicht auf.

Gab Schuld dem Manager

Robert Thomas Ärger kannte keine Grenzen, seine Wohnung war ein Disaster, also holte er seine 9-mm-Pistole und marschierste am 2. Jänner in das Vermietungsbüro der Vista Del Valle-Apartments ein, wobei er die Waffe auf einen verängstingten Instandhaltungsleiters richtete und ihn zwei Mal in die Knie schoß. Eine weitere Angestellte, die im Video zu sehen ist, rief sofort die Polizei, die Minuten später auch schon vor Ort war. Die Polizisten schossen auf Thomas, verfehlten ihn um nur wenige Zentimeter und nahmen ihn dann letztendlich fest. Das Opfer wurde mit mehreren Schusswunden ins Universitätsklinikum gebracht. Am folgenden Tag wurde er aus dem Krankenhaus freigelassen und erholt sich zu Hause.

93-Jähriger in Haft und vor Gericht

Der 93-jährige Robert Thomas wurde nach seiner Verhaftung ins Clark County Gefängnis gebracht und wird jetzt wegen versuchten Mordes, Entführung mit einer tödlichen Waffe, des Tragens einer versteckten Waffe ohne Erlaubnis, des Einbruchs mit einer Waffe und des Abfeuerns einer Waffe in einem verbotenen Bereich angeklagt.