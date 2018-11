Bei einer Häftlingsmeuterei in einem Gefängnis in Tadschikistan sind mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 20 Häftlinge und zwei Wachleute seien bei Kämpfen in dem Gefängnis von Chudschand im Norden des Landes getötet worden, sagten Vertreter der Sicherheitsbehörden am Donnerstag.