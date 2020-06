"Miss Hitler" zu drei Jahren Haft verurteilt

In Großbritannien wurden vier Neonazis wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu Haftstrafen zwischen eineinhalb und fünfeinhalb Jahren verurteilt – eine der Verurteilten wurde zur ''Miss Buchenwald'' gekürt.

Birmingham. Laut zahlreichen Online-Berichten wurde die 23-jährige Alice C. in Birmingham zu drei Jahren Haft verurteilt. Sie trug den Titel "Miss Buchenwald" – benannt nach dem NS-Konzentrationslager bei Weimar – nachdem sie bei der "Miss Hitler"-Wahl der "Nationalen Aktion" (NA) teilgenommen hatte. Die NA wurde jedoch bereits im Jahr 2016 nach dem britischen Anti-Terror-Gesetz verboten. Der 25-jährige Mark J. wurde im Zuge der Verhandlung aufgrund seiner führenden Rolle in der Organisation zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Unter den weiteren Mitangeklagten befanden sich des weiteren Connor S. (19) und Gary J. (24) – sie wurden zu eineinhalb und viereinhalb Jahren Haft verurteilt.

Die "Nationale Aktion" bekannte sich 2016 für den Mord an der Parlamentsabgeordneten Jo Cox. Die britische Regierung bezeichnete die Gruppe als "eine rassistische, antisemitische und homophobe Organisation, die Hass schürt und Gewalt verherrlicht."