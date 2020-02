Mit 99 Handys: Künstler legt Google-Maps rein

Berlin. Simon Weckert, Künstler und Designer aus Berlin, hat mit einfachen Mitteln dafür gesorgt, dass Berlins Straßen leer sind. Weckert benutzt bei seinem kleinen Experiment Google Maps um Berlins Straßen von Autos zu befreien.

Weckert läuft die Straßen Berlins mit 99 Handys und einem Handkarren ab. Für Google Maps wirkt sich dieses Experiment wie eine Kolonne von 99 Autos. Sein virtueller Stau kann in einem Video bewundert werden. Dabei wechseln die Straßen, die der Künstler rauf und runter läuft, die Farben von grün auf rot (Stau).

99 smartphones are transported in a handcart to generate virtual traffic jam in Google Maps. Through this activity, it is possible to turn a green street red which has an impact in the physical world by navigating cars on another route! #googlemapshacks https://t.co/3gixMxopE6 pic.twitter.com/6KcMm1XgAF

