Mordermittlungen: Skelette von Pärchen gefunden

Leichen von Paar nach 18 Jahren in Bayern gefunden: Verbrechen.

Ingolstadt. In Oberbayern sind im Mai die Leichen von einem seit 18 Jahren vermissten Paar gefunden worden. Die Frau und der Mann sind gewaltsam zu Tode gekommen, ergab die Untersuchung der Knochenteile. Wie die Polizei in Ingolstadt am Freitag mitteilte, werden nun Ermittlungen wegen zweifachen Mordes geführt.

Skelettierte Leichenteile im Wald bei #Kipfenberg gefunden - Seit 2002 vermisstes Pärchen identifiziert



Ein Spaziergänger hatte Anfang Mai menschliche Überreste im Birktal gefunden. Nun ermitteln Kripo und Staatsanwaltschaft #Ingolstadt.#Pressebericht: https://t.co/FM6ZWt2p7M pic.twitter.com/n0dWl0ovIx — Polizei Oberbayern N (@polizeiOBN) June 8, 2020

Ein Spaziergänger fand in einem Wald zunächst einen skelettierten menschlichen Schädel und weitere Knochen. Bei anschließenden Grabungen entdeckte die Polizei einen zweiten Schädel und noch mehr Knochen. Das aus dem Wald geborgene Erdreich wurde in einer Halle zerkleinert und gesiebt. Dabei wurde Zähne und weitere Knochenfragmente entdeckt. Rechtsmediziner sicherten DNA-Material aus den sterblichen Überresten.

Opfer Sabine P.

Opfer Eugen S.