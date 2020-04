Mutter (27) will TikTok-Challenge nachmachen – bricht sich beide Knöchel

Eine 27-jährige Mutter aus Großbritannien versuchte sich an der viralen ''Oh Na Na Na''-TikTok-Challenge – mit katastrophalem Ergebnis.

London. Die Britin Sapphire Charlesworth (27) wollte eine der momentan angesagtesten Social-Media-Challenges der Plattform "TikTok" nachahmen, als sie sich beide Knöchel brach und mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht worden musste. Gegenüber "dailystar" gab die 27-jährige Mutter an, dass sie, gemeinsam mit ihrer Freundin Naadjele Lartey, die sogenannte "Oh Na Na Na"-TikTok-Challenge reproduzieren wollte – dies endete jedoch in einem Desaster.

Die virale Challenge involviert meist zwei Personen, die sich gegenseitig zum Slim-Burna-Hit "Oh Na Na Na" gegenseitig auf die Füße tippen. Derzeit kursieren Tausende solcher Videoclips auf der Social-Media-Plattform "TikTok". Als sich Charlesworth an der Challenge versuchte, knöchelte sie um und fiel zu Boden. Gegenüber "Chronicle Live" gab die zweifache Mutter an, dass sie bloß ein lautes "Knacksen" gehört habe, stürzte und sich vor lauter Schmerzen nicht mehr aufrichten konnte. "Wir haben geübt, als ich plötzlich ausrutschte und ein lautes Knacken hörte. Schon lag ich am Boden", gab die 27-Jährige an. "Es hat so unglaublich wehgetan. Ich glaube, meine Freundin dachte, dass ich übertreibe. Erst als sie versuchte, mir aufzuhelfen, und der Schmerz einfach nicht aufhören wollte, verständigten wir den Notruf."

Charlesworth wurde daraufhin ins Universitätsklinikum North Durham gebracht. Nach ersten Röntgen-Aufnahmen kam schließlich die Schock-Diagnose: Beide Knöchel waren gebrochen, einige Bänder im rechten Fuß gerissen. Die 27-Jährige warnt nun alle Nachahmer der viralen Challenge: "An alle, die es nachmachen wollen. Bitte seid vorsichtig, es sieht einfacher aus, als es ist."