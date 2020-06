Mutter bei der Geburt ihres Babys erschossen

Die 32-Jährige lag gerade in den Wehen, als Bewaffnete den Hof stürmten.

Ein unfassbares Drama ereignete sich in Kraaifontein in der Nähe von Kapstadt in Südafrika. Shaida Nathan (32) lag gerade in den Wehen, als Bewaffnete den Hof stürmten und das Feuer auf eine Hütte eröffneten. Die dreifache Mutter wurde von einer Kugel getroffen und starb. Auch das ungeborene Baby konnte nicht mehr gerettet werden.

Shaida hinterlässt drei Kinder

Wie die Zeitung „Daily Voice“ berichtet, sollen zwei Männer um 6 Uhr morgens über den Zaun gesprungen sein und hätten dann gleich das Feuer eröffnet. Ein Nachbar erzählt dem Blatt: „Man kann die Einschusslöcher deutlich sehen. Shaida war hochschwanger und sie lag in den Wehen.“

Dabei war die 32-Jährige gar nicht das Ziel des Angriffs. Dem Bericht zufolge hatten es die Täter auf zwei Männer, die sich ebenfalls auf dem Hof befanden, abgesehen. Sie wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Von den Tätern fehlt jede Spur. Shaida hinterlässt drei Kinder.