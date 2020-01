Mutter fällt aus dem Bett und stirbt

Die kleine Tochter (9) fand die Leiche der 40-Jährigen.

In der schottischen Metropole Glasgow ereignete sich am Neujahrstag eine fürchterliche Tragödie. Michelle Clougherty (40) fühlte sich nicht gut und legte sich deshalb schlafen. Als einige Stunden später ihr Mann Alan und die gemeinsame Tochter Mia (9) nach ihr sehen wollte, fanden die beiden die 40-Jährige leblos am Boden liegen.

Tödliches Hämatom

Alan versuchte noch seine Frau wiederzubeleben, aber alle Bemühungen schlugen fehl. „Man kann sich kaum vorstellen, welches Trauma das bei der kleinen Mia verursachte, schreibt eine Freundin auf der Spendenseite „Justgiving.com". „Dieses arme kleine Mädchen musste den Versuch seines Vaters miterleben, seine Mutter wiederzubeleben.“

Wie der „Daily Record“ berichtet, war Michelle aus dem Bett gefallen. Dabei erlitt sie einen tödlichen Bluterguss im Gehirn. Dass der Tod so schnell eintritt wie bei diesem Fall, ist dabei äußerst selten.