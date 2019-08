Mutter opferte ihr Leben für ihr Baby

Ein Bewaffneter hat in einem Einkaufszentrum im texanischen El Paso um sich geschossen und 20 Menschen getötet. Weitere 26 seien verletzt worden, bevor die Polizei den Angreifer festgenommen habe, teilten die Behörden am Samstag (Ortszeit) mit. Es sei einer der schlimmsten Tage in der Geschichte von Texas, sagte der Gouverneur des Bundesstaates, Greg Abbott. Möglicherweise handle es sich um ein Verbrechen aus Hass, fügte er hinzu. Staatsanwalt Ken Paxton sagte, der mutmaßliche Täter sei ein 21-jähriger Weißer aus der Nähe von Dallas. Er sei mit einem Gewehr bewaffnet gewesen und habe in der Walmart-Filiale das Feuer eröffnet. US-Präsident Donald Trump sprach von einem "Akt der Feigheit".

Baby erlitt Knochenbrüche

Zu den 20 Todesopfern von El Paso gehört auch Jordan Anchondo. Die 25-Jährige war gerade mit ihrem erst zwei Monate alten Kind einkaufen, als das Feuer eröffnet wurde. Wie ihre Schwester Leta Jamrowski gegenüber der "Associated Press" berichtet, konnte das Baby nur deshalb überleben, weil sich Jordan schützend über den Buben beugte.

„Im Krankenhaus sagten sie mir, dass meine Schwester höchstwahrscheinlich versucht hatte, ihren kleinen Sohn zu schützen“, berichtet die 19-jährige Schwester. „Als sie getötet wurde, hielt sie ihn fest und fiel auf ihn, wodurch er sich einige Knochen brach.“