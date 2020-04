Mutter steckte 17 Kinder mit Corona an

Die 18-fache Mutter wusste nicht, dass sie infiziert war.

New York bleibt weiterhin ein Corona-Hotstpot: 230.000 Personen haben sich im US-Bundesstaat bereits infiziert, mehr als 17.000 Personen sind an Covid-19 gestorben. Ein besonders tragischer Fall ereignete sich in der Stadt Penfield. Hier infizierte eine Mutter 17 ihrer 18 Kinder.

Brittany Jencik wusste zunächst nichts von ihrer Infektion. Erst nach einigen Tagen spürte die 18-fache Mutter erste Symptome. "Ich dachte, ich werde nie wieder dieselbe Person sein", schildert sie gegenüber Wham. Doch alles wurde noch viel schlimmer. Nach und nach erkrankten immer mehr Familienmitglieder. Schließlich hatten sich 17 ihrer 18 Kinder angesteckt. "Es war erschreckend. Ich war ihnen mit meinem Krankheitsverlauf ein wenig voraus. Ich hatte noch nie so viel Angst."

Die Familie kam wochenlang in Heimquarantäne und wurde von Freunden versorgt. Inzwischen geht es allen Infizierten aber wieder besser. Bei keinem der 18 Betroffenen traten Komplikationen auf.

