Am Samstag fand ein Zimmermädchen zwei tote Frauen (30 und 33) sowie einen toten 53-Jährigen in einer Pension in Passau. Jetzt wurden zwei weitere Leichen entdeckt. In der Wohnung einer 30-jährigen Toten wurden diese aufgefunden.

Armbrustpfeile in den Körpern der Leichen

Mysteriös: Bei den drei Toten sind Pfeile in den Körpern gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Obduktion der Leichen an, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Polizei stellte dort zwei Armbrüste sicher. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Menschen gebe es nicht.

Die Toten stammen den Angaben zufolge aus Niedersachsen und Rheinland-Pfalz und hatten sich am Freitag in der Pension eingemietet. In welchem Verhältnis sie zueinander standen, ist bisher ebenfalls unklar.

Grausame Details

Nach den ersten Ermittlungen gibt es weitere Details: Demnach lagen zwei Leichen Hand in Hand auf dem Bett. Die Armbrust-Pfeile steckten in den Köpfen und der Brust. Die dritte Leiche lag am Boden des Dreibettzimmers mit der Nummer 20. In der Brust steckte ebenfalls ein Pfeil.

Mann war offenbar Jäger und Bogenschütze

Es ist nach wie vor unbekannt, in welchem Verhältnis die Gruppe zueinander stand. Bekannt ist aber, dass die Frauen und der Mann gegen 22 Uhr eincheckten. Sie grüßten in der Pension mit "Guten Abend", nahmen Wasser und Cola mit und gingen auf ihr Zimmer. Dabei trug der Mann mit einem langen, weißen Bart einen Anzug. Die beiden Frauen waren schwarz gekleidet. Der Mann soll offenbar ein Jäger und Bogenschütze aus dem Westerwald sein.

Niemand merkte irgendwas von dem Vorfall, obwohl die Pension in dieser Nacht ausgebucht war.

Ermittlungen dauern an

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der oder die Täterin sich nach dem Töten der Bekannten selbst umgebracht hat. Die Reihenfolge und wer wen erschossen hat, sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

© APA/AFP/dpa/Lino Mirgeler

