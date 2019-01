Nach Attacke: 580.000 Dollar für US-Senator Paul

Der Nachbar müsse 375.000 Dollar Strafe, 200.000 Dollar Schmerzensgeld sowie Behandlungskosten in Höhe von 7.834 Dollar bezahlen, zitierten örtliche Medien am Mittwoch (Ortszeit) aus der Entscheidung eines Geschworenengremiums.

Paul hatte bei der Attacke mehrere Rippenbrüche erlitten, außerdem war Flüssigkeit in seine Lunge eingedrungen. Der Angreifer war festgenommen worden, nachdem die Polizei in Pauls Haus im Bundesstaat Kentucky gerufen worden war. Paul sagte nach dem Urteilsspruch, in dem Gerichtsverfahren hätten nicht seine Interessen im Vordergrund gestanden. "Es ging um uns alle und was wir als Gesellschaft hinnehmbar finden", schrieb der Senator im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Wir müssen eine klare Botschaft aussenden, dass Gewalt nicht die Antwort ist - zu keiner Zeit, nirgendwo."

"Wir können unterschiedliche Sichtweisen haben, ob in der Politik, Religion oder alltäglichen Angelegenheiten", hob Paul hervor, der sich 2016 erfolglos für die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner beworben hatte. Es sei aber "nie okay, diese Unstimmigkeiten in Gewalt, aggressive Wut ausarten zu lassen".

Der Verteidiger des Angreifers ließ vom Radiosender WKU eine Erklärung verbreiten, in der er darlegte, dass der Streit zwischen seinem Mandanten und Paul "banal" gewesen sei und keinesfalls politisch motiviert. Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf Nachbarn und mit der Angelegenheit vertraute republikanische Politiker, in dem Streit zwischen Paul und seinem Nachbarn, einem Anästhesisten im Ruhestand, sei es um die Gartengestaltung gegangen.