Nach Bombendrohung: Russisches Flugzeug notgelandet

Beamte der Polizeiinspektion Trofaiach nahmen in der Nacht auf den 30. Jänner 2020 einen 35-Jährigen aus dem Bezirk Leoben fest, nachdem er bei einer Amtshandlung handgreiflich geworden war.

Alkoholisierter Mann griff Polizisten an: Festnahme

