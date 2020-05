Nach tödlicher Attacke auf Surfer: Zeigt dieses Video den Killer-Hai?

Vor der Bucht von San Francisco wimmelt es derzeit von Haien. Erst am Samstag wurde ein 26-jähriger Surfer angegriffen und getötet.

Ein Surfer ist vor der Küste Kaliforniens am Samstag von einem Hai angegriffen und tödlich verletzt worden. Der 26-jährige Ben Kelly starb noch an Ort und Stelle, wie die Parkbehörde des US-Bundesstaates am Samstag (Ortszeit) mitteilte. Das Unglück ereignete sich demnach am frühen Nachmittag rund 90 Meter vor dem Manresa State Beach bei Santa Cruz. Um welche Art Hai es sich gehandelt habe, sei nicht bekannt.

Ein Video sorgt nun aber für großes Staunen. Darin sind gleich mehrere Haie unter der Wasseroberfläche zu erkennen, vielleicht ist auch jenes Tier dabei, der Kelly getötet hat. Die Drohnenaufnahmen von Raymond Silver stammen nämlich vom Seacliff State Beach - nur acht Kilometer nördlich vom Angriffsort. Gedreht wurde der Clip bereits am 30. April, veröffentlicht am 5. Mai.

Bis zu sechs Haie sollen sich gleichzeitig dort aufgehalten haben. Laut Silver waren es Weiße Haie. Welcher Hai Kelly attackiert hat, ist noch unklar. Silver geht davon aus, dass die Tiere derzeit im Jagdmodus seien. Ein gesunkenes Zementschiff vor der Küste soll die Jäger anlocken. Dort gibt es unzählige Fische. Ein Kollege Silvers habe am Vortag gleich 13 Haie an einem Ort gesehen.



Die Gewässer in der näheren Umgebung wurden daraufhin für fünf Tage für Schwimmer und Wellenreiter gesperrt. Zudem seien Warnschilder aufgestellt worden. Der Strand selbst ist zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie von 11.00 bis 17.00 Uhr geschlossen, ausgenommen sind Wassersportler.