Netz feiert Banker im Spiderman-Kostüm

Spaßbefreit, Zahlen getrieben und gierig - das Image des Bankers zeichnet oft ein düsteres Bild. Das dies aber keinesfalls stimmzt, zeigt dieser Typ. Ein Angestellter in Sao Paulo erschien einfach mal im Spiderman-Kostüm im Büro. Gut - zu verlieren hatte er nichts mehr. Die Aktion galt als Spaß an seinem letzten Arbeitstag. Er wollte es alles zeigen und sorgte damit nicht nur unter seinen Bank-Kollegen für lachende Gesichter. Das Bild des Spidermans im Büro verbreitete sich rasend schnell auf diversen Internetseiten und wurde zum Netz-Hit.

Chillen auf den Büromöbeln

Ein Kollege des Super-Bankers stellte dann auch noch ein Video auf Youtube, wie er Süßigkeiten an die Kollegen verteilt. Und da so ein Tag als Büro-Superheld auch anstrengend sein kann, darf man sich auch eine Pause auf den Büromöbeln gönnen. Ein letzter Tag im Büro kann eben auch so aussehen...

© Imgur