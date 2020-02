Netz rätselt über diese mysteriöse Kreatur

Vor Coney Island wurde ein seltener Fang gemacht. User sprechen bereits vom 'Ungeheuer von New York'

Ein Video, das auf Coney Island vor New York aufgenommen wurde, sorgt derzeit vor allem in den sozialen Medien für Aufregung. Zu sehen ist dabei eine bizarre Meereskreatur, das wie von einem anderen Planten zu stammen scheint. Manche User sprechen nun sogar schon vom „Ungeheuer von New York“.

Nataliia Vorobok teilte das Video bei Tik Tok. Die Fischerin zog die Kreatur aus dem Wasser und teilte ihren Fang mit der Internet-Gemeinde. Einige User sind der Meinung, dass es sich dabei um eine Art Stachelroche handeln dürfte. Andere Nutzer scherzen hingegen lieber und sehen Vergleiche zur Hit-Serie „Stranger Things“.

Experten des Ocean Conservation Trust haben sich inzwischen des Falles angenommen. Ihrer Einschätzung nach soll es sich um eine Art Plattenkiemer handeln. Zu diesem Knorpelfisch gehören beispielsweise auch Haie und Rochen.